Киевское метро убирает кассиров на шести станциях в часы-пик

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В вечерние и утренние часы вестибюли шести станций столичного метрополитена будут работать в автоматизированном режиме – кассы не будут работать.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В частности, это станции "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), "Харьковская" (вест. №1) и "Бориспольская" (вест. №2).

"Для приобретения разовых qr-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой". Напомним также, что оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах", – говорится в сообщении.

Экономическая правда