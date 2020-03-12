"Киевгорстрой" готов принять на баланс еще 10 ЖК "Укрбуда"

Холдинговая компания "Укрбуд" готова принять на баланс еще 10 жилых комплексов компании "Укрбуд", процесс приема находится в активной фазе.

Об этом на пресс-конференции заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, передает "Интерфакс-Украина".

"В активной фазе прием 10 комплексов: Crystal House, Lake House, Solar City, Freedom, БЦ Level, "Кирилловский гай", Urban Park, "Оберег-2", "Парковая долина" и Art House", - сообщил Кушнир.

По его словам, крупные объекты как ЖК "Разделение Град" и "Волшебный город" будут приняты на баланс в последнюю очередь из-за большего объема и низкого уровня готовности документации.

Президент компании отметил, что все 22 объекта будут переданы на баланс "Киевгорстроя" в течение 3-4 месяцев.

"Хочу заверить, что все объекты будут взяты в "Киевгорстрой" и будут достроены", - добавил он.

По его словам, строительные работы на уже принятых ЖК будут завершены до 1 мая, однако ввод объектов в эксплуатацию будет зависеть от работы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Напомним:

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".