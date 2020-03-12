"Киевгорстрой" готов принять на баланс еще 10 ЖК "Укрбуда"
Холдинговая компания "Укрбуд" готова принять на баланс еще 10 жилых комплексов компании "Укрбуд", процесс приема находится в активной фазе.
Об этом на пресс-конференции заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, передает "Интерфакс-Украина".
"В активной фазе прием 10 комплексов: Crystal House, Lake House, Solar City, Freedom, БЦ Level, "Кирилловский гай", Urban Park, "Оберег-2", "Парковая долина" и Art House", - сообщил Кушнир.
По его словам, крупные объекты как ЖК "Разделение Град" и "Волшебный город" будут приняты на баланс в последнюю очередь из-за большего объема и низкого уровня готовности документации.
Президент компании отметил, что все 22 объекта будут переданы на баланс "Киевгорстроя" в течение 3-4 месяцев.
"Хочу заверить, что все объекты будут взяты в "Киевгорстрой" и будут достроены", - добавил он.
По его словам, строительные работы на уже принятых ЖК будут завершены до 1 мая, однако ввод объектов в эксплуатацию будет зависеть от работы Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Напомним:
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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