Президент "Киевгорстроя", спонсор "Батькивщины" и Столар могут взяться за достройку домов "Аркады"

Застройщик Stolitsa Group при определенных условиях может взять на себя обязательства по достройке жилых комплексов обанкротившегося банка "Аркада".

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Одна из основателей Stolitsa Group Владислава Молчанова провела встречу с инвесторами "Аркады", на которой предположила возможность такого сценария. Молчанова является одним из спонсоров партии "Батькивщина".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" сейчас проводит аудит жилых комплексов "Аркады".

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир предложил сделать новым управляющим фондов финансирования строительства "Аркады" "Финансовую компанию "Гарант Капитал". Одним из ее владельцев является Алексей Прокопенко - директор Ассоциации "Строительная группа "Буд Девелопмент".

Молчанова на встрече с инвесторами "Аркады"

Члены ассоциации "Строительная группа "Буд Девелопмент "осуществляют строительство под брендом bUd development. По данным ЭП, за компанией стоят Кушнир, Молчанова и народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Столар.

На встрече с инвесторами "Аркады" Молчанова охарактеризовала Прокопенко как "лучшего и беспристрастного специалиста, с которым знакома лично".

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Александр Колесниченко, ЭП