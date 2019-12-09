Стало известно, сколько надо средств на достройку всех ЖК "Укрбуда"
На достройку всех жилых комплексов, которые строились компанией "Укрбуд Девелопмент", необходимо выделить 60 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
Об этом говорится в статье на Экономической правде.
Двое источников, ознакомленных с ситуацией в "Укрбуде" подтвердили, что в "Укрбуд Девелопмент" вошел новый инвестор – ресторатор Дмитрий Федотенков, совладелец крупной сети ресторанов Tarantino Family.
Когда начались проблемы с финансированием у "Укрбуд Девелопмент", он и еще двое инвесторов, которые предпочитают сохранить анонимность, решили профинансировать стройки в размере 46 млн дол (более 1,1 млрд грн).
В результате они должны были получить 50% нескольких компаний, включая "Укрбуд девелопмент", из прибыли сформировать стабилизационный фонд в размере 500 млн грн, а оставшиеся деньги поделить на четверых. Около 50% прибыли за вычетом средств на стабилизационный фонд, должно было отойти Микитасю.
Но после заявлений последнего о том, что компанию он не продавал, инвесторы прекратили финансирование.
Собеседники ЭП на рынке считают Федотенкова несамостоятельной фигурой и уверены, что за ним стоят другие бизнесмены, которые и являются основными бенефициарами сделки.
Причиной продажи компании послужил дефицит оборотных средств. Несколько руководителей строительных компаний подтвердили, что летом "Укрбуд Девелопмент" искала 1,5-2 млрд грн на достройку объектов.
По словам другого собеседника, ознакомленного с ситуацией в компании, Микитась вывел из компании более 1,5 млрд гривень.
"Как устроен этот бизнес, все знают: еще не начал строить, уже привлекаешь средства, и так объект за объектом. В какой-то момент Микитась решил, что может взять из компании определенную сумму, и никак ей не навредит. На такую же сумму должен был быть введен определенный объем жилья и будущие вливания средств инвесторов должны были поддерживать приток. Но спрос значительно упал", – объясняет собеседник.
Сам Микитась говорит, что менеджмент компании вывел из компании активы с прибыльностью около 4 млрд грн. По данным ЭП, он проводил внутренний аудит и обнаружил там серьёзные нарушения.
Летом 2019 года на форумах инвесторы стали сообщать об остановке строительства жилых комплексов "Укрбуда". Компания начала переносить сроки введения в эксплуатацию на год и больше.
Тогда же на рынке поползли слухи о том, что компания распродает часть своих объектов, в том числе и земельные участки. В компании это не комментировали.
Подробнее читайте по ссылке: Что на самом деле произошло с "Укрбудом": история падения с большой ценой
Александр Колесниченко, ЭП
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua