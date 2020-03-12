"Киевгорстрой" планирует привлечь 2 миллиарда для достройки домов "Укрбуда"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".

Об этом на пресс-конференции заявил президент компании Игорь Кушнир, передает НВ Бизнес.

"Скорее всего, ипотечное учреждение просто выкупит эти квартиры и предоставит нам финансирование", - сказал Кушнир.

По его словам, суммарно в домах "Укрстроя" находится около 1,5 млн кв. м жилья, из которых строительные работы начаты в 900 тыс кв. м.

"Оставшееся жилье пока не строится и квартиры в этих домах не продавались. Средств от их продажи достаточно, чтобы достроить другие объекты. Но финансирование нам необходимо уже сейчас", - добавил президент компании.

Ранее "Киевгорстрой" приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК "Укрбуда". На ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий" возобновлены строительные работы в полном объеме.

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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