"Київміськбуд" готовий прийняти на баланс ще 10 ЖК "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" готова прийняти на баланс ще 10 житлових комплексів компанії "Укрбуд", процес прийому знаходиться в активній фазі.

Про це на прес-конференції заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, передає "Інтерфакс-Україна".

"В активній фазі прийом 10 комплексів: Crystal House, Lake House, Solar City, Freedom, БЦ Level, "Кирилівський гай", Urban Park, "Оберіг-2", "Паркова долина" і Art House", - повідомив Кушнір.

За його словами, великі об'єкти як ЖК "Поділ Град" і "Чарівне місто" будуть прийняті на баланс в останню чергу через більший обсяг і низький рівень готовності документації.

Президент компанії зазначив, що всі 22 об'єкти будуть передані на баланс "Київміськбуду" протягом 3-4 місяців.

"Хочу запевнити, що всі об'єкти будуть забрані в "Київміськбуд" і будуть добудовані", - додав він.

За його словами, будівельні роботи на вже прийнятих ЖК будуть завершені до 1 травня, однак введення об'єктів в експлуатацію буде залежати від роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Нагадаємо:

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

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