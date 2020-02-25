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Экономика пока далеко от состояния "ухандоханой" — НБУ

Вторник, 25 февраля 2020, 12:01
 

В Национальном банке считают, что экономика Украины находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Реформаторы экономику "ухандохали". Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния "ухандоханой".

Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад", - говорится в сообщении.

Среди факторов стабильности экономики в Нацбанке выделяют:

  • низкий уровень инфляции.

"Последовательная монетарная политика НБУ позволила снизить инфляцию до цели в 5%. Поддержание инфляции на этом уровне является крайне важным для устойчивого экономического роста", - сообщают у регулятора.

  • уменьшение стоимости кредитных ресурсов.

"Постоянные скачки инфляции в прошлые годы были преградой для низких ставок в экономике и доступных кредитов. Сейчас ситуация меняется", - говорится в сообщении.

  • рост отраслей торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе IT и рекордный урожай в аграрном секторе.

Также в НБУ отмечают, что спад промышленности в прошлом году не является признаком кризиса - падение произошло из-за падения мирового спроса и цен на товарных рынках вследствие активизации торговых войн.

  • снижение соотношения государственного долга к ВВП с более чем 80% до около 50%, а процентных ставок по государственным долгом вдвое - до 9-10%.

"Конечно, 3,5-4% экономического роста, которые прогнозирует НБУ в последующие годы, - это достаточно консервативный сценарий. Этого мало.

В то же время в случае проведения структурных реформ, направленных на дальнейшее улучшение бизнес-климата, мы будем иметь значительно большие темпы роста, которые позволят догонять соседей с ЕС по уровню благосостояния граждан", - резюмируют в НБУ.

Напомним:

Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет,  чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель.

Экономическая правда

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ВВП НБУ инфляция

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