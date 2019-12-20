Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления – Bloomberg

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что укрепление гривни превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Как отмечает издание, укрепление гривни способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

В июле этого года курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 грн за доллар.

Экономическая правда