Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления – Bloomberg
С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что укрепление гривни превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.
Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.
Как отмечает издание, укрепление гривни способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.
В июле этого года курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 грн за доллар.
Экономическая правда
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