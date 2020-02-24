Стало известно, кто возглавил набсовет "Укрэксимбанка"

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" избрал Оляну Гордиенко главой совета с 23 февраля 2020 года.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что решение об избрании Оляны Гордиенко приняли на заседании наблюдательного совета 22 февраля.

Гордиенко с июня 2019 года до назначения в набсовет банка была советником по корпоративному управлению в ООО "Инвестиционный капитал Украина".

В апреле-мае 2019 года - работала советником главі наблюдательного совета ООО "Инвестиционный Капитал Украина".

В 2017-2019 годах - директор по управлению в Европейском банке реконструкции и развития, в 2016-2017 - член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В 2013-2016 годах Гордиенко была главным юристом по вопросам корпоративного права в представительстве компании "Бейкер и Макензи - СиАйЭс Лимитед".

Напомним:

13 февраля НБУ завершил согласование членов набсовета "Укрэксимбанка".

По данным СМИ, конкурс на должность нового главы правления государственного Укрэксимбанка выиграл Евгений Мецгер.

Экономическая правда