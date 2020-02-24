Стало известно, кто возглавил набсовет "Укрэксимбанка"
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" избрал Оляну Гордиенко главой совета с 23 февраля 2020 года.
Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Отмечается, что решение об избрании Оляны Гордиенко приняли на заседании наблюдательного совета 22 февраля.
Гордиенко с июня 2019 года до назначения в набсовет банка была советником по корпоративному управлению в ООО "Инвестиционный капитал Украина".
В апреле-мае 2019 года - работала советником главі наблюдательного совета ООО "Инвестиционный Капитал Украина".
В 2017-2019 годах - директор по управлению в Европейском банке реконструкции и развития, в 2016-2017 - член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В 2013-2016 годах Гордиенко была главным юристом по вопросам корпоративного права в представительстве компании "Бейкер и Макензи - СиАйЭс Лимитед".
Напомним:
13 февраля НБУ завершил согласование членов набсовета "Укрэксимбанка".
По данным СМИ, конкурс на должность нового главы правления государственного Укрэксимбанка выиграл Евгений Мецгер.
Экономическая правда
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