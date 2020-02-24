Стало відомо, хто очолив наглядову раду "Укрексімбанку"

Наглядова рада "Укрексімбанку" обрала Оляну Гордієнко головою ради з 23 лютого 2020 року.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначається, що рішення про обрання Оляни Гордієнко ухвалили на засіданні наглядової ради 22 лютого.

Гордієнко з червня 2019 року до призначення в наглядову раду банку була радником з корпоративного управління в ТОВ "Інвестиційний капітал Україна".

У квітні-травні 2019 року - працювала радником голови наглядової ради ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна".

У 2017-2019 роках - директор з управління в Європейському банку реконструкції та розвитку, у 2016-2017 - член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У 2013-2016 роках Гордієнко була головним юристом з питань корпоративного права в представництві компанії "Бейкер і Макензі - СіАйЕс Лімітед".

Нагадаємо:

13 лютого Нацбанк завершив погодження членів наглядової ради "Укрексімбанку".

За даними ЗМІ, конкурс на посаду нового голови правління державного Укрексімбанку виграв Євген Мецгер.

Економічна правда