НБУ завершил согласование членов наовета Укрэксимбанка

Нацбанк согласовал в "Укрэксимбанк" кандидатуры независимого директора и представителя государства от Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что 13 февраля Комитет по вопросам надзора регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем согласовал назначение Ласло Урбана независимым директором и Дмитрия Каплюка представителем государства от Верховной Рады.

Сейчас наблюдательный совет "Укрэксимбанка" почти полностью сформирован - в его состав входят 8 из 9 человек, согласованных НБУ.

После того, как 27 декабря 2019 года Кабмин прекратил полномочия члена наблюдательного совета Стивена Фишера, эта должность остается вакантной.

В августе 2019 года Национальный банк согласовал кандидатуры таких членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка":Виктория Страхова (представитель государства от президента Украины), Юрий Буца (представитель государства от Кабинета Министров).

Позже, в сентябре 2019 года, согласования получили следующие кандидаты: Стивен Фишер (независимый директор), Доминик Меню (независимый директор), Сергей Коновец (независимый директор), Димитри Чичло (независимый директор), Оляна Гордиенко (независимый директор).

Напомним:

По данным СМИ, конкурс на должность нового главы правления государственного Укрэксимбанка выиграл Евгений Мецгер.

Экономическая правда