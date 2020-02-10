СМИ назвали имя нового главы Укрэксимбанка

Евгений Мецгер

Конкурс на должность нового главу правления государственного Укрэксимбанка выиграл Евгений Мецгер.

Такое решение конкурсная комиссия приняла 6 февраля, сообщили FinClub несколько источников на банковском рынке.

За кандидатуру Мецгера отдали голоса 5 членов конкурсной комиссии, два воздержались, а один голосовал против, сообщил один из собеседников.

Мецгер пока свою победу в конкурсе не прокомментировал.

Сейчас Мецгер работает заместителем председателя правления другого государственного банка – Укргазбанка.

Его жена – Юлия Мецгер – является членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка. В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в Укрэксимбанке. Сейчас входит в три комитета наблюдательного совета ПриватБанка: по вопросам корпоративного управления, вознаграждений и назначений; по вопросам рисков; по вопросам стратегии и трансформации.

Члены наблюдательного совета Укрэксимбанка от комментариев воздержались, а в НБУ сообщили изданию, что еще не получали официальную информацию о завершении конкурса.

Мецгер в Укрэксимбанке уже работал – в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса.

С мая 2015 года он работает в Укргазбанке, с 25 октября 2016 года – в должности заместителя председателя правления.

Напоминаем:

Нынешний глава Укрэксимбанка Алексей Гриценко 16 ноября 2019 был задержан СБУ. В наблюдательном совете и правлении банка уверяли, что задержание Гриценко не повлияет на работу учреждения. Печерский районный суд Киева 18 ноября освободил председателя правления Укрэксимбанка под залог в 3 млн грн. Гриценко внес сумму залога.

Прокуроры требовали арестовать его на 55 дней с правом внесения залога в 100 млн грн. Александр Гриценко с 1 августа 2014 возглавлял правления Укрэксимбанка.

За сутки до его задержания банк объявил конкурс на нового руководителя банка. Первый конкурс закончился безрезультатно. Поэтому после новогодних праздников был объявлен повторный конкурс.

Документы принимались до 31 января, а собеседование финалиста с наблюдательным советом банка должно было состоятся до 11 февраля.

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