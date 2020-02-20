Киев закупит 273 современных автобусов в 2020 году — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в 2020 году для Киева приобретут 273 современных автобусов.

Об этом сообщила пресс-служба КМДА.

"В этом году планируем закупить 273 современных автобусов. Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы.

За несколько последних лет закупили почти 300 ед. общественного транспорта. Это - современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.

Таким образом, общественный транспорт, в частности, вытеснит маршрутки и частные авто из центра города.

"Это - практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства.

В частности, и за парковку. Поэтому на западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе, - добавил Кличко.

Напомним:

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

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