Киев закупит 273 современных автобусов в 2020 году — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в 2020 году для Киева приобретут 273 современных автобусов.
Об этом сообщила пресс-служба КМДА.
"В этом году планируем закупить 273 современных автобусов. Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы.
За несколько последних лет закупили почти 300 ед. общественного транспорта. Это - современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина-24".
По его словам, столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.
Таким образом, общественный транспорт, в частности, вытеснит маршрутки и частные авто из центра города.
"Это - практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства.
В частности, и за парковку. Поэтому на западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе, - добавил Кличко.
Напомним:
Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.
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