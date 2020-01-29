Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Об этом сообщает исследование рейтинга TomTom.

В Европе столица Украины занимает 3-е место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. Одесса в европейском рейтинге заняла седьмое место.

Рядом с Киевом во всемирном рейтинге расположились Бангкок и Мехико. Всего рейтинг охватил 416 городов. Наиболее загруженные дороги - в индийском городе Бангалор, столице Филиппин - Маниле, и столице Колумбии - Боготе.

По данным рейтинга, киевляне проводит в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов.

За это время, согласно TomTom можно связать 57 шапок, или 10 свитеров. Или посмотреть 200 эпизодов "Игры престолов".

Наиболее неудобное время для передвижения по городу в четверг между 18:00 и 19:00.

В 2019 году самым загруженным днем было 23 января, а наименее загруженным 28 апреля.

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место)

Напомним:

Недавно, советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что, в худшем случае, транспорт может парализовать Киев в этом году, по оптимистическому прогнозу - через два года.

"Мы в прошлом году были на 13 месте в мире по пробками по рейтингу TomTom (ежегодный рейтинг городов мира с наиболее загруженными дорогами - ред.). В этом будет еще хуже, потому что было много ремонтов. Наша задача - выйти из первой 20-ки этого рейтинга, желательно - войти в 50-ку", - добавил советник Кличко.