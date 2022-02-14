В Киев вернулись пробки

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Уровень временных задержек на дорогах Киева 14 февраля впервые с начала года превысил прошлогодние показатели и достиг 130%.

Об этом говорится в данных компании TomTom.

По состоянию на 19:00 уровень задержек в движении составляет 128%, что на 65 процентных пунктов больше обычного. Общая протяженность заторов достигает 240 км.

Динамика временных задержек в движении за последнюю неделю tomtom

Утренние пробки 14 февраля достигали уровня задержки 83%, что почти соответствовало уровням 2021 и 2019 годов.

Отметим, что во второй половине января – первой половине февраля в столице наблюдался низкий уровень пробок. Средний размер временных задержек в час-пик в Киеве составлял 35-75%.

Как сообщил ЭП заместитель главы КГГА Константин Усов в комментарии ЭП, главной причиной снижения уровня автомобильных пробок в Киеве была сложная эпидемиологическая ситуация и подорожание цен на топливо.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 14 февраля заявил, что первые признаки стабилизации эпидемической ситуации наблюдаются в Украине на неделю раньше, чем это показывали прогнозы Минздрава.

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Экономическая правда