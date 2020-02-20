Для Києва придбають 273 сучасних автобуси у 2020 році — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в 2020 році для Києва придбають 273 сучасних автобуси.
Про це повідомила прес-служба КМДА.
"Цього року ми плануємо закупити 273 сучасних автобуси. Це - сучасна техніка. І ми постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці.
За кілька останніх років закупили майже 300 одиниць громадського транспорту. Це - сучасні і комфортні автобуси, трамваї і тролейбуси", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24".
Також він зазначив, що столиця розробляє нову схему руху громадського транспорту, яка буде враховувати можливість зручних пересадок з одного виду транспорту на інший.
Таким чином, громадський транспорт, зокрема, витіснить маршрутки і приватні авто з центру міста.
"Це - практика мегаполісів у всьому світі. У великих містах, щоб в'їхати в центр, треба заплатити чималі кошти. Зокрема, і за паркування.
Тому на заході багато людей користуються саме громадським транспортом. Це позитивно впливає на трафік і на екологічну ситуацію в місті" - додав Кличко.
Нагадуємо:
Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.
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