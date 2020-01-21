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Украинский мобильный оператор запустил в коммерческую эксплуатацию интернет вещей

Вторник, 21 января 2020, 09:50
 

Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей NB-IoT. 

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, которая позволяет осуществлять шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты.

Устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. Особенностью стандарта является высокая проникающая способность сигнала, что дает возможность получения доступа к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах.

Еще одной отличительной особенностью NB-IoT сети Vodafone стала поддержка режимов сохранения энергии в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такие режимы обеспечивают минимально возможное потребление энергии и, соответственно, максимальный срок работы устройств – до 10 лет, что критически важно для устройств, которые работают от батарейки.

Представители оператора отметили, что IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года.

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Экономическая правда

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интернет Vodafone

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