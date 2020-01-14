Минфин начал подготовку бюджетной декларации на 2021-2023 годы

Министерство финансов начало подготовку бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщила в Facebook глава Минфина Оксана Маркароваю

"Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку трехлетней декларации на 2021-2023 годы", - написала она.

Министр также опубликовала карту работы по бюджетной декларации и по бюджету-2021.

В частности, до 17 января 2020 года Минфин направит письма в главные распорядители бюджетных средств по подготовке Бюджетной декларации на 2021-2023 годы, которые будут использованы при подготовке проекта бюджета-2021.

Напомним:

По оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП).

Экономическая правда