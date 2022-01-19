Проверка COVID-фонда нашла проблем на 30 млрд грн – Госаудитслужба

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Государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год, которого требует МВФ – проблемных вопросов было найдено на 30 млрд грн.

Об этом говорится в отчете на сайте службы.

Всего на так называемый "ковидный" фонд выделено 78,4 млрд грн, из которых было использовано 67,9 млрд грн. При этом контролем охвачено около 60 млрд. грн.

Из использованной суммы Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн, из которых 155,6 млн грн было устранено.

Наибольшее количество нарушений установлено именно в ходе аудита фонда и государственных программ, а также мониторинга закупок.

В разрезе распорядителей средств служба проверяла 12 госучреждений. Из них лучше всего использовали выделенные средства в Министерстве внутренних дел и Государственном управлении делами – они потратили 100% предусмотренных средств. Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

В то же время напомним, что больше всего на борьбу с пандемией получил Укравтодор (26,2 млрд грн) и Министерство здравоохранения (21,8 млрд грн). Около 10 млрд грн каждый получил Минсоцполитики и Минэкономики.

В абсолютных числах больше всего проблем выявили в Укравтодоре – 12,6 млрд грн, из которых 5,9 млн грн было устранено. Сразу за агентством в антирейтинге расположены Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 млрд грн, и Минэкономики (5 млрд грн).

При этом контроль охватил 100% использованных ведомствами и агентством средств.

Для сравнения, в Минздраве были обнаружены нарушения и проблемы на 3,9 млрд грн, однако контролем охватили лишь 66% средств. Именно по Минздраву открыто 22 уголовных производства по материалам аудита – больше всего у Минрегиона, 23 производства.

Относительно финансовых потерь бюджета больше всего их зафиксировали в Минрегионе на сумму 83,2 млн грн. В Минздраве и Минкульте нашли 33 и 36 млн грн потерь соответственно. В то же время в Укравтодоре – всего 10,2 млн грн.

Напоминаем:

Проведение аудита было одним из требований Международного валютного фонда. Согласно подписанному меморандуму с МВФ, завершить проведение аудита у Украины должно было еще до 1 апреля 2021 года.

Экономическая правда