Мінфін почав підготовку бюджетної декларації на 2021-2023 роки

Міністр також опублікувала карту роботи по бюджетній декларації та по бюджету-2021.

"Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку трирічної декларації на 2021-2023 роки", - написала вона.

Про це повідомила у Facebook голова Мінфіну Оксана Маркароваю

Міністерство фінансів розпочало підготовку бюджетної декларації на 2021-2023 роки та державного бюджету на 2021 рік.

Зокрема, до 17 січня 2020 року Мінфін направить листи на головних розпорядників бюджетних коштів щодо підготовки Бюджетної декларації на 2021-2023 роки, які будуть використані при підготовці проекту бюджету-2021.

Нагадаємо:

За оперативними даними Державної казначейської служби загальний дефіцит державного бюджету у 2019 році був меншим за плановий і становив 81,2 мільярда гривень (близько 2% ВВП).

Економічна правда