Мінфін почав підготовку бюджетної декларації на 2021-2023 роки
Міністерство фінансів розпочало підготовку бюджетної декларації на 2021-2023 роки та державного бюджету на 2021 рік.
Про це повідомила у Facebook голова Мінфіну Оксана Маркароваю
"Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку трирічної декларації на 2021-2023 роки", - написала вона.
Міністр також опублікувала карту роботи по бюджетній декларації та по бюджету-2021.
Зокрема, до 17 січня 2020 року Мінфін направить листи на головних розпорядників бюджетних коштів щодо підготовки Бюджетної декларації на 2021-2023 роки, які будуть використані при підготовці проекту бюджету-2021.
Нагадаємо:
За оперативними даними Державної казначейської служби загальний дефіцит державного бюджету у 2019 році був меншим за плановий і становив 81,2 мільярда гривень (близько 2% ВВП).
Економічна правда
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