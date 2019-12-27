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Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко

Пятница, 27 декабря 2019, 16:53
 

27 декабря Шулявский путепровод с помощью грузовиков испытали прочность – под мостом в это время стоял мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: пресс-служба городского головы столицы

Дословно: "По традиции, Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под пролетными строениями конструкции, когда начались испытания и на путепровод заехали грузовики". 

Детали: По словам Кличко, мост прошел двухэтапную проверку: динамической нагрузкой и статичной.

Мост испытали при помощи 12 схем статической нагрузки. 

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом (вес каждого 30 тонн) одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту.

Во время испытания специальное оборудование собрало необходимую информацию о путепроводе.

Если зафиксированные показатели будут соответствовать заявленным характеристикам, то после заключения экспертов можно будет открывать технологический проезд по мосту.

Кличко выразил надежду, что "это произойдет в ближайшие дни".

Украинская правда

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Киев Кличко

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