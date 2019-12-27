Шулявський міст випробували на міцність – 30-тонні МАЗи проїхали над Кличком
27 грудня Шулявський шляхопровід за допомогою вантажівок випробували міцність – під мостом у цей час стояв мер Києва Віталій Кличко.
Джерело: пресслужба міського голови столиці
Дослівно: "За традицією, Кличко стояв разом з будівельниками, що зводили міст, під прогоновими будовами конструкції, коли розпочалися випробування і на шляхопровід заїхали вантажівки".
Деталі: За словами Кличка, міст пройшов двоетапну перевірку: динамічним навантаженням і статичним.
Міст випробували за допомогою 12 схем статичного навантаження.
При динамічному навантаженні вісім МАЗів з баластом (вага кожного 30 тонн) одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом.
Під час випробування спеціальне обладнання зібрало необхідну інформацію про шляхопровід.
Якщо зафіксовані показники відповідатимуть заявленим характеристикам, то після висновку експертів можна буде відкривати технологічний проїзд мостом.
Кличко висловив сподівання, що "це станеться в найближчі дні".
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