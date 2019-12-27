Шулявський міст випробували на міцність – 30-тонні МАЗи проїхали над Кличком

27 грудня Шулявський шляхопровід за допомогою вантажівок випробували міцність – під мостом у цей час стояв мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: пресслужба міського голови столиці

Дослівно: "За традицією, Кличко стояв разом з будівельниками, що зводили міст, під прогоновими будовами конструкції, коли розпочалися випробування і на шляхопровід заїхали вантажівки".

Деталі: За словами Кличка, міст пройшов двоетапну перевірку: динамічним навантаженням і статичним.

Міст випробували за допомогою 12 схем статичного навантаження.