Тигипко, Насиковский и Комарницкий обжаловали арест участка в центре Киева, где строится 33-этажка

МФК А136 lun

Компания Сергея Тигипко через суд отменила арест земельного участка на улице Антоновича в Киеве, наложенный СБУ, на котором Денис Комарницкий и Александр Насиковский строят 115-метровый жилой комплекс.

Об этом свидетельствует решение от 13 января, передает издание "Наші гроші".

Киевский апелляционный суд отменил решение следственного судьи от 18 ноября 2021 года, которым был наложен арест на земельный участок площадью 0,34 га на ул. Антоновича, 136-138, находящийся в аренде у ООО "Пирит", и запрещено производить какие-либо строительные работы на нем.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, расследуемого Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Апелляционный суд пришел к выводу, что на данном этапе расследования стороной обвинения не доказана необходимость в наложении ареста на участок, поскольку в настоящее время разрешение на осуществление строительных работ на нем, выданное ГАСИ, не отменено и является действующим.

При этом апелляционный суд считает, что строительство многофункционального комплекса на земельном участке не противоречит его целевому назначению.

Апелляционный суд установил, что производство расследуется по факту злоупотребления властью или служебным положением должностными лицами Государственной архитектурно-строительной инспекции с целью получения какой-либо неправомерной выгоды, а также по факту попытки должностными лицами одного из частных предприятий г. Киева путем обмана получить от гражданина Украины 25 тыс долларов за предоставление Госархстройинспекцией разрешительных документов на ввод в эксплуатацию жилого дома.

18 ноября 2021 года судья Шевченковского районного суда г. Киева наложил арест на участок.

По данным следствия, исходные данные для проектирования многофункционального комплекса на этом участке, а в дальнейшем и разрешительные документы на строительство выданы с грубыми нарушениями требований градостроительного законодательства, в том числе из-за несоответствия намерений застройки участка требованиям Генплана и целевому назначению земли, превышению максимально допустимых процентов застройки участка и плотности населения, затенение соседней школы, негативное влияние на окружающие здания.

В сентябре 2021 года Голосеевская окружная прокуратура г. Киева сообщила о подозрении директору ООО "Пирит", которое в 2017 году незаконно завладело правом аренды указанного земельного участка стоимостью почти 30 млн грн, и об аресте этого участка.

Строящийся по указанному адресу комплекс оказался среди объектов из "понятиек" Дениса Комарницкого и "DIM Group" братьев Александра и Андрея Насиковских.

Как свидетельствуют документы, ранее их партнером был нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, которого в 2019 году партнеры "выдавили" из проекта.

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