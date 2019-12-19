Никонов: Европейские партнеры платят грантами за деиндустриализацию Украины

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Правительство Украины не может предложить рецепт стремительного экономического роста из-за давления западных партнеров.

Об этом заявил президент компании "КАН Девелопмент" Игорь Никонов в интервью Экономической правде.

По его словам, в Украине происходит "какая-то глупость".

"Как инвестор придёт [в Украину]? Никто [в правительстве] вразумительного ответа не дал. У них нет ответа, сплошная болтовня ни о чем. А знаете, почему нет ответа? Потому что они все исполняют желание европейских наших партнеров", – считает Никонов.

"Европейские партнеры отстаивают свои интересы и делают абсолютно правильно. Они платят нам грантами за деиндустриализацию нашего государства, которая уже 28 лет идет полным ходом и продолжается", – заявил застройщик.

Никонов раскритиковал министерство экономики за отсутствие преференций для бизнеса.

"Я слышу от министра экономики, что у нас все должно быть равное – никаких преференций, никаких льгот, ничего не надо делать", – заявил президент КАН Девелопмент.

По его мнению, единственный способ "повернуть это все вспять" – дать секторальные программы и специальные льготы для бизнеса.

"Я сторонник свободных экономических зон, потому что мой бизнес зависит от потребительской возможности населения. Инвестор создает один завод, вокруг него тут же образуется куча поставщиков. Создаются кластеры производственные. Они растут, как на дрожжах. Мы получаем много высокооплачиваемых рабочих мест", – заявил Никонов.

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Никонов также рассказал, что в Украине появились израильские и канадские фонды, покупающие квартиры с целью дальнейшей их сдачи в аренду.

Кроме того, по его мнению, ревальвация гривни стимулирует увеличение объемов импорта иностранной продукции и повышает себестоимость товаров украинского производства в долларовом эквиваленте.

Также Никонов признался, что сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан был инвестором строительства ЖК "Комфорт таун" в Киеве.

Александр Колесниченко, ЭП