Ніконов: Європейські партнери платять грантами за деіндустріалізацію України

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Уряд України не може запропонувати рецепт стрімкого економічного зростання через тиск західних партнерів.

Про це заявив президент компанії "КАН Девелопмент" Ігор Ніконов в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, в Україні відбувається "якась дурість".

"Як інвестор прийде [в Україну]? Ніхто [в уряді] зрозумілої відповіді не дав. У них немає відповіді, суцільна балаканина ні про що. А знаєте, чому немає відповіді? Тому що вони всі виконують бажання європейських наших партнерів", – вважає Ніконов.

"Європейські партнери відстоюють свої інтереси і роблять абсолютно правильно. Вони платять нам грантами за деіндустріалізацію нашої держави, яка вже 28 років йде повним ходом і триває", – заявив забудовник.

Ніконов розкритикував міністерство економіки за відсутність преференцій для бізнесу.

"Я чую від міністра економіки, що у нас все повинно бути рівне – жодних преференцій, жодних пільг, нічого не треба робити", – заявив президент КАН Девелопмент.

На його думку, єдиний спосіб "повернути це все назад" – дати секторальні програми і спеціальні пільги для бізнесу.

"Я прихильник вільних економічних зон, тому що мій бізнес залежить від споживчої спроможності населення. Інвестор створює один завод, навколо нього тут же утворюється купа постачальників. Створюються кластери виробничі. Вони ростуть, як на дріжджах. Ми отримуємо багато високооплачуваних робочих місць", – заявив Никонов.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Ігор Ніконов, КАН Девелопмент: 90% будівельного ринку працює за принципом "пилососимо з усіх"

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Ніконов також розповів, що в Україні з'явилися ізраїльські та канадські фонди, які купують квартири з метою подальшої їхньої здачі в оренду.

Крім того, на його думку, ревальвація гривні стимулює збільшення обсягів імпорту іноземної продукції і підвищує собівартість товарів українського виробництва в доларовому еквіваленті.

Також Ніконов зізнався, що син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан був інвестором будівництва ЖК "Комфорт таун" у Києві.

Олександр Колесніченко, ЕП