Строительство ЖК "Комфорт таун" профинансировал Степан Черновецкий – Никонов

Сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан был инвестором строительства ЖК "Комфорт таун" в Киеве.

Об этом рассказал президент компании "КАН Девелопмент" Игорь Никонов в интервью Экономической правде.

Никонов подтвердил, что Черновецкий помогал запустить строительство одного из ЖК под брендом "КАН Девелопмент".

"Было такое, да. Но это не мои стройки, это его стройки. Под моим девелопментом", – сказал Никонов.

"В "Комфорт таун" есть деньги Степана Черновецкого, скажем так. Он один из инвесторов. Больше нигде нет. При этом, я не являюсь и никогда не являлся инвестором "Комфорт тауна", – добавил застройщик.

Также он указал, что народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар вышел из их общего проекта 101 Tower в 2014 году. Никонов рассказал, что сейчас они не являются бизнес-партнерами, но изредка общаются.

Степан Черновецкий начал карьеру в Правекс банке, который принадлежал его отцу Леониду.

Работал старшим вице-президентом, а затем членом набсовета банка.

В 2012 году создал собственную компанию Chernovetskyi Investment Group.

Chernovetskyi Investment Group - инвестиционная компания на рынке СНГ. Инвестиционный потенциал - более 100 млн долларов.

В портфель компании входят украинские ИТ-компании: Eda.ua (входит в Foodout Group), Softcube и Zakaz.ua. В 2015 году CIG инвестировала 1 млн долларов в платформу для детей KIDO'Z (Израиль) и 1 млн долларов в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.

В 2017 году проинвестирован индийский проект по доставке готовых блюд Inner Chef, а также компании Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий.

Подробнее читайте в интервью: Игорь Никонов, КАН Девелопмент: 90% строительного рынка работает по принципу "пылесосим со всех"

Александр Колесниченко, ЭП