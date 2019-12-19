Укрепление гривни – это преступление против Украины — столичный застройщик

Ревальвация гривни стимулирует увеличение объемов импорта иностранной продукции и повышает себестоимость товаров украинского производства в долларовом эквиваленте.

Об этом заявил президент компании "КАН Девелопмент" Игорь Никонов в интервью Экономической правде.

"Нам рост курса гривни невыгоден. Растет себестоимость в долларах, все считают в голове в долларах. Когда гривня падает медленно – это хорошо. Для экспортеров, для людей", – заявил Никонов.

"Плавная девальвация стимулирует спрос. Люди понимают, что гривня завтра ослабнет и покупают. Китай же понижает курс юаня постоянно, а американцы с ними воюют за это. Почему? Потому что экспортный потенциал увеличивается одновременно", – считает застройщик.

По словам Никонова, укрепление гривни – это преступление против Украины.

"Причем конкретное преступление, которое должно расследоваться на очень серьезном уровне. Мы стимулируем импорт и уничтожаем экспорт. Ребята, это бред!", – заявил президент КАН Девелопмент.

По словам Никонова, рост курса гривни и, соответственно, падение курса доллара приводит к увеличению бюджета в долларовом эквиваленте.

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Никонов также рассказал, что в Украине появились израильские и канадские фонды, покупающие квартиры с целью дальнейшей их сдачи в аренду.

Александр Колесниченко, ЭП