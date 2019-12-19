В КАН Девелопмент рассказали об израильских фондах, скупающих квартиры в Киеве

Отнедавна в Украине появились иностранные фонды, покупающие квартиры с целью дальнейшей их сдачи в аренду.

Об этом рассказал президент компании "КАН Девелопмент" Игорь Никонов в интервью Экономической правде.

По расчетам КАН, уже более 10% продаж жилой недвижимости приходится на инвестиции с целью перепродажи или сдачи в аренду.

"Появились фонды иностранные, канадские и израильские, которые покупают недвижимость. Бизнес такой: покупают квартиры секциями, делают ремонты и сдают в аренду", – сказал Никонов.

По его словам, инвесторы ищут высокую доходность.

"Они рынок очень сильно "шерстят" в надежде получить супер-скидки. Бывали сделки, 50 квартир покупали люди сразу одним ударом", – заявил застройщик.

По его наблюдениям, увеличилось количество инвесторов, которые покупают по 2-3 квартиры.

"Мы сами теперь поняли, что надо расширять палитру услуг, и стали делать ремонты под аренду и под продажу", – сообщил президент КАН Девелопмент.

"Девелоперы, которые продают одну квартиру и больше ничего, очень быстро уйдут с рынка. Ты должен думать на 50 лет вперед. И если ты на 50 лет вперед модель свою не построил – у тебя нет завтра", – добавил Никонов.

Подробнее читайте в интервью: Игорь Никонов, КАН Девелопмент: 90% строительного рынка работает по принципу "пылесосим со всех"

Александр Колесниченко, ЭП