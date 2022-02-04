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Суд арестовал представителя столичного застройщика, пойманного на взятке: залог – 2 миллиона

Пятница, 4 февраля 2022, 11:50
 
ЗАДЕРЖАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАСТРОЙЩИКА. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА САП

Суд арестовал представителя столичного застройщика, разоблаченного на попытке дать взятку в размере 120 тысяч, с альтернативой залога более чем в 2 миллиона гривен.

Источник: прессцентр ВАКС

Детали: 3 февраля следователь судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство детектива НАБУ по поводу избрания меры пресечения представителю столичного застройщика в виде содержания под стражей.

Указанное ходатайство судья удовлетворила частично – применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 232 900 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: прибывать к следователю, в ведении которого будет находиться уголовное производство, прокурору, следственному судье, суд по первому вызову; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурора; сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения – до 1 апреля 2022 года включительно.

Что предшествовало: Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку в размере 120 тысяч долларов за сертификат о готовности объекта.

Украинская правда

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