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Курс валют на 17 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 17 декабря 2019, 11:06

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,47 - 23,49 гривни;

Евро - 26,12 - 26,14 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,33 - 23,52 гривни. Евро покупают по 25,87 гривни, продают по 26,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,43 - 23,49 гривни, евро - 25,97 - 26,05 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 17 декабря на уровне 23,49 за доллар.

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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