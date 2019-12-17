Курс валют на 17 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,47 - 23,49 гривни;
Евро - 26,12 - 26,14 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,33 - 23,52 гривни. Евро покупают по 25,87 гривни, продают по 26,25 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,43 - 23,49 гривни, евро - 25,97 - 26,05 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 17 декабря на уровне 23,49 за доллар.
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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