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Гривня на межбанке удерживает позиции

Понедельник, 16 декабря 2019, 18:25

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,49 - 23,51 гривни;

Евро - 26,18 - 26,21 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 16 декабря на уровне 23,49 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

Экономическая правда

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