Гривня на межбанке удерживает позиции
Понедельник, 16 декабря 2019, 18:25
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,49 - 23,51 гривни;
Евро - 26,18 - 26,21 гривни;
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 16 декабря на уровне 23,49 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua