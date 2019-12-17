Курс валют на 17 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,47 - 23,49 гривні;

Євро – 26,12 - 26,14 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,33 – 23,52 гривні. Євро купують по 25,87 гривні, продають по 26,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,43 - 23,49 гривні, євро - 25,97 - 26,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 17 грудня на рівні 23,49 за долар.

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Економічна правда