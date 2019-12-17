Курс валют на 17 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,47 - 23,49 гривні;
Євро – 26,12 - 26,14 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,33 – 23,52 гривні. Євро купують по 25,87 гривні, продають по 26,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,43 - 23,49 гривні, євро - 25,97 - 26,05 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 17 грудня на рівні 23,49 за долар.
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.
16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.
Економічна правда
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