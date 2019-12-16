Курс валют на 16 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,47 - 23,49 гривни;

Евро - 26,14 - 26,16 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,30 - 23,54 гривни. Евро покупают по 25,86 гривни, продают по 26,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,41 - 23,48 гривни., евро - 25,97 - 26,06 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 16 декабря на уровне 23,49 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 за доллар.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

Экономическая правда