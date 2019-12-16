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Топ-3 причины, почему айтишники не хотят платить налоги — исследование

Понедельник, 16 декабря 2019, 18:45

IT-специалисты не хотят платить налоги из-за высокого уровня коррупции, из-за их размера, и из-за собственного нежелания.

Об этом сообщает исследования DOU.

DOU провели опрос и дали возможность высказаться почти 8 тысячам ИТ-специалистов, большинство из которых были против повышения налогов.

 

Осенью новый премьер Гончарук встретился с ІТ-сообществом и предложил также новую группу ФЛП, и постепенное увеличение налога до 10%, но на этот раз к идее добавили еще создании Фонда ІТ Creative, который выращивать новых айтишников и финансироваться за счет новых налогов.

По результатам опроса - айтишники также против.

 

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IT

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