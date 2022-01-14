Крупнейшая украинская IТ-компания выходит на рынок Латинской Америки
Крупнейшая IТ-компания Украины с львовскими корнями SoftServe открывает центры разработки в Мексике, Колумбии и Чили.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
В компании открыты уже полсотни вакансий в регионе. Также в этом году SoftServe планирует начать сотрудничество с рядом технических университетов в Гвадалахаре, Боготе, Медельине и Сантьяго.
В планах компании – нанять 3 тыс. работников в Латинской Америке до конца 2025 года.
На рынке Мексики, Колумбии и Чили работают 500 тыс. IТ-специалистов. Регион имеет также и географические преимущества, в частности близость к США. Поэтому Латинская Америка привлекательна для большинства глобальных игроков технологического рынка, говорится в сообщении.
Напоминаем:
SoftServe насчитывает более 12 тыс. работников и 41 офис в 12 странах.
Главные офисы компании расположены во Львове и в Остине (штат Техас, США).
SoftServe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и входит в список крупнейших сервисных IТ-компаний Украины.
Компания работает над более 1000 активных проектов для клиентов в странах Северной Америки, ЕС и Азии.
Экономическая правда
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