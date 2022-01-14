Крупнейшая украинская IТ-компания выходит на рынок Латинской Америки

Forbes

Крупнейшая IТ-компания Украины с львовскими корнями SoftServe открывает центры разработки в Мексике, Колумбии и Чили.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В компании открыты уже полсотни вакансий в регионе. Также в этом году SoftServe планирует начать сотрудничество с рядом технических университетов в Гвадалахаре, Боготе, Медельине и Сантьяго.

В планах компании – нанять 3 тыс. работников в Латинской Америке до конца 2025 года.

На рынке Мексики, Колумбии и Чили работают 500 тыс. IТ-специалистов. Регион имеет также и географические преимущества, в частности близость к США. Поэтому Латинская Америка привлекательна для большинства глобальных игроков технологического рынка, говорится в сообщении.

Напоминаем:

SoftServe насчитывает более 12 тыс. работников и 41 офис в 12 странах.

Главные офисы компании расположены во Львове и в Остине (штат Техас, США).

SoftServe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и входит в список крупнейших сервисных IТ-компаний Украины.

Компания работает над более 1000 активных проектов для клиентов в странах Северной Америки, ЕС и Азии.

Экономическая правда