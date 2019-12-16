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Топ-3 причини, чому айтішники не хочуть платити податки — дослідження

Понеділок, 16 грудня 2019, 18:45

IT-спеціалісти не хочуть платити більші податки через високий рівень корупції, через їх розмір, та через власне небажання.

Про це повідомляє дослідження DOU.

DOU провели опитування й дали можливість висловитися майже 8 тисячам ІТ-спеціалістів, більшість із яких були проти підвищення податків.

 

Восени новий прем’єр Гончарук зустрівся з ІТ-спільнотою й запропонував також нову групу ФОП, поступове збільшення податку до 10%, але цього разу до ідеї додали ще створення Фонду ІТ Creative, який вирощуватиме нових айтішників та фінансуватиметься коштом нових податків.

За результатами опитування — айтішники також проти. 

 

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IT

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