АМКУ разрешил Хмельницкому купить долю в ТРЦ Ocean Plaza

Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену Василию Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited купить акции компании "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что компания "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" является собственником:

ТРЦ "Ocean Plaza", торговые площади которого (через ООО "Инвестиционный Союз Лыбидь") сдаются в аренду в пределах города Киева;

ПВЦ "Радмир Экспохолл", торговые площади которого (через ООО "Алакрити") сдаются в аренду в пределах города Харькова.

"Учитывая, что покупатель, с учетом отношений контроля, не осуществляет деятельности по предоставлению в аренду коммерческой недвижимости в пределах городов Киев и Харьков, концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет рассмотрит дело о покупке украинским бизнесменом Василием Хмельницким опосредованно через UPD Holdings Limited акций компании Ocean Plaza Project.

Ocean Plaza принадлежит компании "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России.

"ТПС Недвижимость" основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.

В феврале стало известно, что "ТПС Недвижимость" ведет переговоры с Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева о продаже киевского ТЦ Ocean Plaza.

Позже сообщалось, что "ТПС Недвижимость" больше не занимается управлением Ocean Plaza.

Брокер объекта компания UTG объявила, что эти функции переходят к "Киев Молл Менеджмент" (принадлежит Владиславу Зайцеву, связанная с владельцем группы "Фуршет" Игорем Баленко).

По данным издания Retailers, в нее перешла практически вся киевская команда "ТПС Недвижимости".

Mandarin Plaza Group контролируется экс-совладельцем Ocean Plaza Вагифом Алиевым. В его портфеле - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бизнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza сейчас также занимается строительством ТЦ Ocean Mall.

Строительством Ocean Plaza изначально занимались Ukrainian Development Partners (UDP), подконтрольное Василию Хмельницкому и Андрею Иванову и "К.А.Н. Девелопмент" Игоря Никонова.

"ТПС Недвижимость" выкупила проект в 2012 году, сумма сделки оценивалась в 280-350 млн долларов. Сейчас Ocean Plaza оценивают в 270-315 млн долларов.

Экономическая правда