АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 500 тысяч за злоупотребление в "Карточке киевлянина" – в банке не согласны

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Антимонопольный комитет оштрафовал АО "Ощадбанк" на 503,6 тыс грн за неконкурентные условия обслуживания "Карточки киевлянина". В банке заявили о несогласии с решением АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Речь идет о злоупотреблении банком его монопольным положением при участии в проекте "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Комитет выяснил, что АО "Ощадбанк" являлось единоличным банком-участником проекта и в его пределах самостоятельно устанавливало порядок и условия открытия и ведения карточных счетов", - говорится в сообщении.

"В период с июня 2016 года по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения "Карты киевлянина" обязательное подключение платной услуги СМС-информирования. Также в этот же период при регистрации карточек в системе дистанционного банковского обслуживания (Web/Mobile-банкинг) Ощад 24/7) происходила автоматическая активация платной услуги СМС-информирования, при этом банком не предлагались лучшие, конкурентные условия обслуживания "Карточки киевлянина".

Поскольку АО "Ощадбанк" был единственным банком-участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", владельцы соответствующих карт вынуждены были соглашаться на его условия и терпели финансовые расходы", - говорится в позиции регулятора.

Так, Комитет признал нарушением:

подключение платной услуги СМС-информирования как обязательного условия получения "Карты киевлянина";

требования подключения платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта "Карточка киевлянина".

За эти два нарушения на АО "Ощадбанк" наложили штраф на общую сумму 503 552 гривни.

При определении суммы штрафа в АМКУ учли, что банк прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с Комитетом во время рассмотрения дела.

Дополнено позицией Ощадбанка.

"Ощадбанк выражает несогласие с сегодняшним решением АМКУ оштрафовать банк на сумму 503 552 грн за злоупотребление монопольным положением в ведении карточных счетов пользователей муниципальных карт "Карточка киевлянина".

Наша позиция основывается на том факте, что эта программа начата КГГА в 2015 году и Ощадбанк присоединился к проекту как дополнительный участник", - говорится в позиции госбанка.

"Банк занимает монопольное положение на рынке услуг по ведению этих счетов в связи с обстоятельствами, не зависящими от банка: первоначально активное участие в реализации этого проекта принимал только банк "Хрещатик", который впоследствии был ликвидирован.

Ощадбанк с целью недопущения социального напряжения был вынужден перевыпустить карты для клиентов банка "Крещатик". Другие банки также имели возможность приобщиться к проекту. Кроме того, для Ощадбанка этот проект более социальный, чем коммерческий", - добавили в банке.

"Обжаловать или нет решение АМКУ Ощадбанк примет после его получения и детального изучения", - резюмировали в финучреждении.

Экономическая правда