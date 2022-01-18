Все разделы
Укр / Рус

Укрпочта покупает "Альпари банк": обратилась в АМКУ

Вторник, 18 января 2022, 17:41
 
фото укрпошта

Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводами о приобретении Альпари банка.

Об этом сообщает АМКУ в Facebook.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета 19 января.

Укрпочта просит Антимонопольный комитет предоставить предварительные выводы о необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения акций "Альпари банк", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

Читайте также: Украинцы потратили 370 миллиардов на госбанки: почему этот бизнес остается убыточным для государства и на что ушли деньги

"Укрпочта" покупает банк. Зачем?

Напоминаем:

"Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн. грн.

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали соглашение. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов.

Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка.

Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность приобретения компанией права предоставлять банковские услуги.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ТЭК Укрпочта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Антимонопольщики открыли дело против "Нафтогаз Трейдинга" 18 января 2022, 16:12
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 500 тысяч за злоупотребление в "Карточке киевлянина" – в банке не согласны 31 декабря 2021, 15:10
Возможный сговор на аукционе по "Большевику" будут исследовать еще несколько месяцев – АМКУ 30 декабря 2021, 14:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!