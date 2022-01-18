Укрпочта покупает "Альпари банк": обратилась в АМКУ

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Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводами о приобретении Альпари банка.

Об этом сообщает АМКУ в Facebook.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета 19 января.

Укрпочта просит Антимонопольный комитет предоставить предварительные выводы о необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения акций "Альпари банк", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

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"Укрпочта" покупает банк. Зачем?

Напоминаем:

"Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн. грн.

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали соглашение. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов.

Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка.

Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность приобретения компанией права предоставлять банковские услуги.

Экономическая правда