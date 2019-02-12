Россияне намерены вернуть Ocean Plaza Алиеву — СМИ

"ТПС Недвижимость", совладельцем которой выступает дочь Аркадия Ротенберга, ведет переговоры с Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева о продаже киевского ТЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник.

По его словам, "ТПС Недвижимость" не удалось договориться о продаже торгового центра Ocean Plaza украинской Dragon Capital.

Строительством Ocean Plaza исходно занимались Ukrainian Development Partners (UDP) и "К.А.Н. Девелопмент", подконтрольные украинским бизнесменам Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву.

"ТПС Недвижимость" выкупила проект в 2012 году, сумма сделки оценивалась в 280–350 млн долларов. Сейчас Ocean Plaza оценивают в 270–315 млн долларов.

О желании компании выйти из проекта стало известно еще в 2014 году. Но найти претендентов на актив оказалось не так просто: серьезные переговоры с Dragon Capital начались только летом 2018 года.

"ТПС Недвижимость" контролируется Лилией Ротенберг (дочь Аркадия Ротенберга), Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько. Компания существует с 2004 года, ранее она контролировалась TPS Real Estate Holding, в числе совладельцев которой был Аркадий Ротенберг, которого в 2014 году США и Евросоюз включили в санкционные списки. Его компании построили Крымский мост.

Несколько дней назад стало известно, что "ТПС Недвижимость" больше не занимается управлением Ocean Plaza. Брокер объекта компания UTG объявила, что эти функции переходят "Киев Молл Менеджменту" (принадлежит Владиславу Зайцеву, связана с владельцем группы "Фуршет" Игорем Баленко). По данным украинского издания Retailers, в нее перешла практически вся киевская команда "ТПС Недвижимости".

Mandarin Plaza Group контролируется экс-совладельцем Ocean Plaza Вагифом Алиевым. В его портфеле - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бизнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza сейчас также занимается строительством торгцентра Ocean Mall (300 тыс. кв. м). Проект располагается по соседству с Ocean Plaza и исходно задумывался в качестве его второй очереди. Открытие Ocean Mall запланировано на сентябрь 2019 года.