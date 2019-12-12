АМКУ дозволив Хмельницькому купити частку в ТРЦ Ocean Plaza

Антимонопольний комітет дозволив бізнесмену Василю Хмельницькому опосередковано через UPD Holdings Limited купити акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що компанія "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" є власником:

ТРЦ "Ocean Plaza", торговельні площі якого (через ТОВ "Інвестиційний Союз Либідь") здаються в оренду в межах міста Києва;

ПВЦ "Радмір Експохол" , торговельні площі якого (через ТОВ "Алакріті") здаються в оренду в межах міста Харкова.

"Враховуючи, що покупець, з урахуванням відносин контролю, не здійснює діяльності з надання в оренду комерційної нерухомості в межах міст Київ та Харків, концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет розгляне справу про придбання українським бізнесменом Василем Хмельницьким опосередковано через UPD Holdings Limited акцій компанії Ocean Plaza Project.

Ocean Plaza належить компанії "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговими центрами в Росії.

"ТПС Нерухомість" заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг, чиї компанії побудували Кримський міст.

У лютому стало відомо, що "ТПС Нерухомість" веде переговори з Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва про продаж київського ТЦ Ocean Plaza.

Пізніше повідомлялося, що "ТПС Нерухомість" більше не займається управлінням Ocean Plaza.

Брокер об'єкта компанія UTG оголосила, що ці функції переходять "Київ Молл Менеджменту" (належить Владиславу Зайцеву, пов'язана з власником групи "Фуршет" Ігорем Баленком).

За даними видання Retailers, в неї перейшла практично вся київська команда "ТПС Нерухомості".

Mandarin Plaza Group контролюється екс-співвласником Ocean Plaza Вагіф Алієвим. У його портфелі - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бізнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza зараз також займається будівництвом ТЦ Ocean Mall.

Будівництвом Ocean Plaza початково займалися Ukrainian Development Partners (UDP), підконтрольне Василю Хмельницькому та Андрію Іванову і "К.А.Н. Девелопмент" Ігоря Ніконова.

"ТПС Нерухомість" викупила проект в 2012 році, сума операції оцінювалася в 280-350 млн доларів. Зараз Ocean Plaza оцінюють в 270-315 млн доларів.

Економічна правда