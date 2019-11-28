Хмельницкий покупает долю в ТРЦ Ocean Plaza

Антимонопольный комитет рассмотрит дело о покупке украинским бизнесменом Василием Хмельницким опосредованно через UPD Holdings Limited акций компании Ocean Plaza Project.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что концентрация обеспечит UPD Holdings Limited превышение 25% голосов в высшем органе управления компании Ocean Plaza Project Ltd.

Согласно данным Единого госреестра, Ocean Plaza Project является конечным бенефициаром ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" – владельца столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Plaza.

По данным госреестра, конечным бенефициаром UPD Holdings Limited является основатель UFuture Василий Хмельницкий.

В частности, UPD Holdings Limited числится в составе соучредителей ряда компаний Хмельницкого – ООО "Товмирра-Девелопмент", "Мирра-Девелопмент", "Дворцово-Парковый ансамбль".

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Напоминаем:

Ocean Plaza принадлежит компании "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России.

"ТПС Недвижимость" основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.

В феврале стало известно, что "ТПС Недвижимость" ведет переговоры с Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева о продаже киевского ТЦ Ocean Plaza.

Позже сообщалось, что "ТПС Недвижимость" больше не занимается управлением Ocean Plaza.

Брокер объекта компания UTG объявила, что эти функции переходят к "Киев Молл Менеджмент" (принадлежит Владиславу Зайцеву, связанная с владельцем группы "Фуршет" Игорем Баленко).

По данным издания Retailers, в нее перешла практически вся киевская команда "ТПС Недвижимости".

Mandarin Plaza Group контролируется экс-совладельцем Ocean Plaza Вагифом Алиевым. В его портфеле - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бизнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza сейчас также занимается строительством ТЦ Ocean Mall.

Строительством Ocean Plaza изначально занимались Ukrainian Development Partners (UDP) и "К.А.Н. Девелопмент", подконтрольные украинским бизнесменам Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву.

"ТПС Недвижимость" выкупила проект в 2012 году, сумма сделки оценивалась в 280-350 млн долларов. Сейчас Ocean Plaza оценивают в 270-315 млн долларов.