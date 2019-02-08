Торговым центром Ocean Plaza будет управлять новая компания

Компания "ИС "Лыбидь" передала киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в управление компании "Киев Молл Менеджмент", связанной с владельцем группы "Фуршет" Игорем Баленко.

Об этом сообщается в пресс-релизе "Украинской торговой гильдии".

Как отметил руководитель "КММ" Александр Фащевский, компания разработала для ТРЦ индивидуальную стратегию развития.

"Кроме того, готовим на согласование в КГГА инфраструктурный проект "Парк Лыбидь", который позволит обустроить берег речки Лыбидь и создать современное пространство для отдыха и досуга площадью 20 тысяч м2 по примеру уже созданных парков в Нью-Йорке, Чикаго и Сеуле", – добавил он.

По данным КММ, операционная деятельность Ocean Plaza обеспечивает работой более 70 подрядных организаций и более 1 тыс сотрудников.

В ТРЦ насчитывается более 400 арендаторов, ежегодно центр посещают почти 18 млн человек.

Руководитель компании также отметил, что владелец объекта "ИС "Лыбидь" в 2018 году уплатил более 200 млн грн НДС.

Согласно данным Единого госреестра, "КММ" создана в апреле 2018 года, ее владельцем является компания "Блумасиона Лтд" (Лимасол, Кипр), а конечным бенефициаром – Владислав Зайцев, передает "Интерфакс-Украина".

Размер уставного капитала составляет 4 тыс. грн.

Зайцев также является руководителем компании "Совки Девелопмент", которое входит в группу "Фуршет" бизнесмена и депутата Киевского городского совета Игоря Баленко.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс кв. м открыто в декабре 2012 года, инвестиции составили около 300 млн долларов.

Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

Выручка ИС "Лыбидь" в 2017 году выросла на 24,1% - до 1,086 млрд грн, а чистый убыток сократился в 6 раз – до 82,55 млн грн.

Напоминаем:

По данным российских СМИ, Ocean Plaza принадлежит компании "ТПС Недвижимость", которая владеет владеет пятью торговыми центрами в России.

"ТПС Недвижимость" основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.