Антимонопольщики открыли дело против "Нафтогаз Трейдинга"

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Антимонопольный комитет открыл дело против ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" по поводу злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

Об этом сообщает Антимонопольный комитет.

Так, комитет исследует наличие в действиях "Нафтогаз Трейдинга" разных подходов к формированию цены на газ для разных газопоставщиков, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории предприятий.

В АМКУ напоминают, что с 1 мая 2021 года действуют годовые тарифы на газ для населения. В рамках этого газопоставщики были также обязаны утвердить базовые годовые предложения для населения.

Для того чтобы компании могли создать годовой план, "Нафтогаз" сообщил, что позволит поставщикам газа покупать газ для населения у "Нафтогаза". При этом годовой контракт "Нафтогаза" имел единые стандартные условия для всех поставщиков газа.

В то же время в Комитет обращались газопоставщики, по мнению которых эти договоры содержат дискриминационные условия.

В АМКУ отмечают, что доля "Нафтогаз Трейдинг" на рынке оптовой реализации газа по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года составила более 35%.

"Это свидетельствует о наличии структурных признаков монопольного положения на соответствующем рынке", – говорит в комитете.

При этом учитывая вертикальную интеграцию группы "Нафтогаз", "Нафтогаз Трейдинг" имеет стабильный доступ к основному ресурсу по сравнению с ограниченным доступом конкурентов. Это свидетельствует о наличии у компании рыночной власти.

Напоминаем:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

Экономическая правда





