Международные резервы Украины почти не изменились — НБУ

За октябрь международные резервы Украины сократились на 0,2% и составили 21,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечают в Нацбанке, значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциям с управлениями международными резервами.

Сообщается, что за прошедший месяц правительство заплатило за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 632 млн дол (в эквиваленте).

Из этой суммы 475,5 млн дол были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, 78 млн дол - по еврооблигациям, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

Нацбанк отмечает, что избыточное предложение валюты, сформированое украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволила НБУ пополнить резервы на 193,9 млн дол (чистая покупка).

В общем операции по покупке валюты Национальным банком составляли 424,9 млн дол, в том числе 274,9 млн дол по единому курсу, а 150 млн. дол - путем выбора лучшего курса.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценивания Национальный банк в течение месяца продал 231 млн дол по единому курсу.

Также сообщается, что в прошлом месяце стоимость финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличилась на 115 млн дол.

Нацбанк уверяет, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.



Напомним:

По состоянию на 1 октября международные резервы Украины уменьшились на 2,6% - до 21,4 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины составляли 22,015 миллиардо долларов.

На начало августа международные резервы Украины достигли 21,8 млрд долларов.

Экономическая правда