Міжнародні резерви України майже не змінились — НБУ

За жовтень міжнародні резерви України зменшились на 0,2%, і становлять 21,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.



Як зазначають у Нацбанку, значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами.

Повідомляється, що за минулий місяць уряд сплатив за обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті 632,3 млн дол (в еквіваленті).

З цієї суми 475,5 млн дол. було спрямовано на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті, 78 млн дол. – за єврооблігаціями, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь уряду 262,1 млн євро від міжнародних партнерів, у тому числі Єврокомісії.

Нацбанк зазначає, що надлишкова пропозиція валюти, сформована українськими експортерами та іноземними портфельними інвесторами, дала змогу НБУ поповнити резерви на 193,9 млн дол. (чиста купівля).

Загалом операції з купівлі валюти Національним банком становили 424,9 млн дол., у тому числі 274,9 млн дол. за єдиним курсом, а 150 млн. дол. – шляхом вибору найкращого курсу.

Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк упродовж місяця продав 231 млн дол. США за єдиним курсом.

Також повідомляється, що в минулому місяц вартість фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) збільшилася на 115,0 млн дол.

Нацбанк запевняє, що обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.



Нагадаємо:



Станом на 1 жовтня міжнародні резерви України зменшилися на 2,6% - до 21,4 мільярда доларів.



Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України становили 22,015 мільярдів доларів.

На початок серпня міжнародні резерви України сягнули 21,8 млрд доларів.

Економічна правда