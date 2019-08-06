Міжнародні резерви за місяць зросли на 1,2 мільярда доларів - Нацбанк

Міжнародні у липні зросли на 5,8% або на 1,2 мільярда доларів порівняно з червнем.

Про це повідомляється на сторінці Нацбанку у Facebook.

"На початок серпня вони сягнули 21,8 млрд доларів, що є шестирічним максимумом. Востаннє на такому рівні міжнародні резерви України перебували влітку 2013 року.

Зростання резервів зумовлене насамперед сприятливою ситуацією на валютному ринку", - підкреслили в НБУ.

"Підвищений інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП, а також збереження позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту та помірні обсяги імпорту у минулому місяці створили надлишкову пропозицію валюти. Це дало змогу Національному банку активізувати інтервенції з купівлі валюти для поповнення міжнародних резервів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.

Станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 19 401,6 мільйона доларів, зменшившись у травні на 5,5% через значні обсяги погашень за державним боргом.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2019 року становили 20,63 мільярдів доларів, збільшившись за місяць на 2,1%.

Економічна правда