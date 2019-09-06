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Международные резервы Украины превысили 22 миллиарда долларов — НБУ

Пятница, 6 сентября 2019, 16:37

По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины составляли 22,015 миллиардо долларов - за месяц они выросли на 175 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Положительная ценовая конъюнктура для украинского экспорта, высокий урожай зерновых и умеренные объемы импорта поддержали благоприятную ситуацию на валютном рынке", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним:

На начало августа международные резервы Украины достигли 21,8 млрд долларов.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% - до 20,63 миллиарда долларов.

Экономическая правда

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