"Газпром" снизил транзит газа через Украину на 20%

Российский "Газпром" снизил транзит природного газа через Украину на 20% – со 109 миллионов кубических метров до 87,7 миллиона кубометров в сутки.

Об этом написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Транзит начал проседать с 21-22 декабря до 104 млн куб. м по сравнению с контрактными 109 млн куб. м.

Макогон отметил, что снижение прокачки российским монополистом через Украину и Польшу привело к рекордному отбору газа из европейских хранилищ.

"Отбор стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн куб. м. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года, по подъему газа для этого дня.

В целом заполняемость хранилищ с начала сезона снизилась до 62,9 млрд куб. м, что составляет 58,3% от объема и на 22 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году", – написал он.

Напоминаем:

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м).

Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

Транзит природного газа ГТС Украины в январе-ноябре 2021 года составил 38,3 млрд куб. м, что на 23,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (50,1 млрд куб. м).

На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома" – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Экономическая правда