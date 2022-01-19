Транзит газа через Украину упал до минимума за четыре года

getty images

Транзит газа украинской газотранспортной системой в январе упал до минимума за четыре года.

Об этом сообщил директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, на первом месячном аукционе по распределению мощностей в 2022 году участники рынка забронировали более 195 млн. кубометров на февраль. Из них 124,8 млн. кубометров – на виртуальной точке "Берег" (Венгрия), еще 70,3 млн. кубометров – на точке "Будинце" (Словакия).

Макогон отметил, что в 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, что продемонстрировало рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа.

Глава Оператора сообщил, что за первые 16 суток 2022 года среднесуточный объем транзита составил лишь 52,4 млн кубометров газа. В то же время в январе 2019 года он достигал в пять раз более высокой отметки более чем в 250 млн куб. м газа.

Результат начала 2022 года также меньше объема транзита в "ковидном" 2020 году (83,4 млн кубометров) и в 2021 году (124,6 млн кубометров). Таким образом, он самый низкий за четыре года.

Напоминаем:

Российский "Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, а также мощь польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в 2021 году составил 41,6 миллиарда кубических метров, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 миллиарда).

Глава Международного энергетического агентства обвинил РФ в ухудшении газового кризиса в Европе и намекнул на использование низких поставок в политических целях.

21 декабря цены на газ пересекли отметку в 2200 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Экономическая правда